Así suena Marte: la NASA publica el primer audio real del planeta rojo

El exitoso aterrizaje del róver Perseverance nos ofrece imágenes sin precedentes de su llegada a la superficie marciana y los primeros sonidos registrados directamente en nuestro vecino espacial

La NASA acaba de publicar los primeros vídeos e imágenes tomadas por el róver Perseverance cuando aterrizó en Marte, así como los primeros sonidos jamás registrados desde la superficie del planeta rojo.

Qué ha pasado: El 18 de febrero, el róver Perseverance de la NASA aterrizó a salvo en Marte, marcando el final de un viaje que comenzó en julio pasado. La nave espacial sobrevivió a la fase de los”siete minutos de terror”: su entrada a través de la atmósfera marciana y su descenso a la superficie. En el camino hacia abajo, las cámaras del róver tomaron imágenes y grabaron una gran cantidad de vídeos que nos ofrecen una vista histórica de su emocionante aterrizaje.

Las imágenes del aterrizaje: el lunes, la NASA publicó un vídeo de 3,5 minutos del aterrizaje del róver, compuesto por imágenes tomadas por cinco cámaras diferentes (tres ubicadas en el caparazón trasero de la nave espacial y una en la etapa de descenso utilizada para dejar caer el vehículo al suelo, y otras dos en el propio róver. Otra cámara de la carcasa trasera falló).

El video comienza después de que la nave espacial haya resistido su entrada a 1.300 °C en la atmósfera marciana. Las cámaras dirigidas al cielo, ubicadas en la carcasa trasera muestran el despliegue en menos de un segundo de un paracaídas de casi 70 kilogramos que ayudó a la nave a reducir su velocidad a medida que se acercaba a la superficie. Luego, las cámaras dirigidas hacia el suelo, ubicadas en la parte inferior del róver, muestran cómo el escudo térmico se separa y cae al suelo, a unos 9,5 kilómetros sobre la superficie.

El paisaje rojo se muestra con exquisito detalle, con colinas y salientes afilados, así como cráteres y pequeños valles. Las imágenes se van enfocando cada vez más a medida que el róver continúa descendiendo. Cuando se acerca al suelo, el vídeo cambia a las cámaras que miran hacia el cielo desde el róver y a las que miran al suelo desde la etapa de descenso mientras esta libera al róver de sus cables y ralentiza el descenso usando sus propulsores inversos. Finalmente, con el róver ya en la superficie, se ve cómo el vehículo de descenso se desprende y sale de la pantalla para estrellarse en algún lugar cercano. Perseverance ha aterrizado.

Sonido: Perseverance también ha hecho historia al realizar la primera grabación de audio del sonido en Marte. Ha publicado un fragmento de ruido que incluye el sonido de vientos de soplando a ocho kilómetros por hora a través del paisaje marciano. (Esto es distinto de lo que se grabó desde el módulo de aterrizaje InSight hace un par de años, el cual midió las vibraciones provenientes del suelo marciano y convirtió esas señales en audio).

El róver está equipado con dos micrófonos, uno diseñado para grabar el audio del aterrizaje del róver la semana pasada y otro instalado en el instrumento SuperCam del róver. Lamentablemente, el primer micrófono no pudo recopilar datos correctamente. No parece ser un problema de hardware, y los trabajadores de la NASA creen que hubo un error de comunicación entre el sistema que convierte el sonido analógico en digital y el ordenador de a bordo.

Ahora ambos micrófonos están funcionando y se espera que continúen recolectando sonido durante un tiempo. El micrófono de aterrizaje no fue diseñado para un uso sostenido en la superficie marciana, y los flujos de temperatura del planeta probablemente lo estropearán rápidamente. Pero el micrófono SuperCam ha sido diseñado para resistir, por lo que debería durar más. La NASA afirma que es posible utilizar los micrófonos para realizar un seguimiento de la salud del róver y sus instrumentos.

¿Y ahora qué?: Perseverance transmitirá sus datos a un nuevo software optimizado para su misión en la superficie (buscar signos de vida antigua en Marte), y los trabajadores de la NASA pasarán unas semanas probando instrumentos y preparándose para el despliegue de su helicóptero Ingenuity .

