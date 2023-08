Así es el vantablack, el material extremadamente negro que absorbe el 99% de la luz

Un objeto pintado con vantablack parecerá una silueta extremadamente negra de 2 dimensiones, así lo mires desde cualquier ángulo

Son pocos los objetos en la naturaleza que poseen un color negro realmente intenso. Sin embargo, sí hay un material artificial que es aún mucho más oscuro que estos elementos. Nos referimos al vantablack, un compuesto creado por científicos de la empresa británica Surrey NanoSystems.

Como se sabe, los colores son productos de las ondas de luz visible que se reflejan en un objeto y que luego llegan a nuestros ojos. En ese sentido, un objeto de apariencia negra es aquel que absorbe casi todos los fotones del espectro visible, pero refleja una pequeña cantidad.

¿Pero qué tan oscuro es el vantablack?

¿Cómo es el vantablack?

Un dato para conocer la extrema oscuridad del vantablack es que, mientras el carbón absorbe el 95% de la luz visible, este material devora el 99,965% de ese mismo espectro electromagnético.

En ese sentido, un objeto cuya superficie ha sido revestida por completo de vantablack se vería solo como una silueta oscura que no revela a su observador casi ninguna textura o detalle desde cualquier ángulo que lo mires.

Mejor dicho, se vería como si fuese un elemento de solo dos dimensiones.

Si estuvieras en una habitación completamente pintada de vantablack, con la iluminación de un solo foco, podrías ver a otra persona, pero no podrías percibir el tamaño, la forma o la profundidad del espacio en el que te encuentras.

“Es como un agujero, como si no hubiera nada allí. Se ve tan extraño», expresó Ben Jensen, fundador de Surrey Nanosystems en una entrevista de 2014, año en que se creó esta sustancia.

Aunque fue diseñado para su aplicación en tecnologías de la industria aeroespacial (en telescopios, por ejemplo), su apariencia ha causado que diversas empresas se interesen por el compuesto.

¿Por qué es tan oscuro?

El secreto de la extrema oscuridad del vantablack está relacionado con su diseño.

El material se fabrica cultivando químicamente millones de nanotubos de carbono sobre una superficie metálica. Cada nanotubo es 10.000 veces más delgado del grosor que un cabello humano.

Todas estas estructuras, apiladas una al costado de otra, sin dejar mucho espacio, provocan que los fotones queden atrapados casi por completo en su interior y luego no puedan salir. Así, se trata de un material completamente sensible, por lo que no se puede tocar.

El vantablack no es un color o pigmento y no puede ser utilizado, ya que es un material patentado. La única persona que puede usarlo actualmente es el artista británico Anish Kapoor, quien en 2016 compró sus derechos.

Fuente: larepublica.pe