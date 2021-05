Así entrenan los astronautas de la misión de SpaceX, Inspiration4

La misión de SpaceX está liderada por Jared Isaacman, fundador y CEO de la empresa de pagos Shift4

La primera misión totalmente civil es Inspiration4 de SpaceX, que ya tiene a su tripulación completa. También tienen marcado en rojo el próximo mes de septiembre, ya que será cuando está previsto que se produzca el lanzamiento. Por ese motivo, ya han comenzado el entrenamiento tanto los tres astronautas elegidos como Jared Isaacman, fundador y CEO de la empresa de pagos Shift4; que, además, será el comandante de la misión Inspiration4.

Los cuatro astronautas son los primeros de carácter completamente civil que irán al espacio. Este es uno de los motivos por los que su entrenamiento es tan importante y es que no se les ha elegido en función a sus personalidades, como sí se hace en otros procesos de la NASA o de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), que está a punto de cerrar la recepción de candidaturas.

Esta tripulación sale como parte de una idea de Isaacman para aportar más recaudación de fondos para el Hospital de Investigación Infantil St. Jude. Además de Isaacman, la tripulación cuenta con Hayley Arcenaux, asistente médico de St. Jude y superviviente de un cáncer óseo infantil; Chris Sembroski, ingeniero de datos, y Sian Proctor, geocientífica, comunicadora científica y artista. Aunque todos son civiles, han sido estrictamente seleccionados entre los donantes.

Proctor será la piloto de la Crew Dragon, aunque como en los aviones no hay uno solo; el otro será Isaacman, que además es un experimentado piloto. «Juntos hacemos funcionar el sistema», explicó. «Es muy parecido a pilotar un avión en el que él está en el asiento izquierdo como comandante y yo en el derecho, pero ambos somos pilotos«. No obstante, hay que tener en cuenta que en realidad ellos solo tienen que estar pendientes de que no pase nada ya que «la cápsula Dragon es autónoma». Por lo que, como piloto, Proctor tan solo tiene que asegurarse de que todo marcha según lo previsto durante el vuelo.

Así es el entrenamiento de los Inspiration4 de SpaceX

¿Y cómo están entrenando los astronautas de Inspiration4 de SpaceX? Pues de una manera muy parecida a cómo se entrenan los astronautas de la NASA. Una de las primeras cosas que hicieron fue probar la centrifugadora del Centro Nacional de Entrenamiento e Investigación Aeroespacial (NASTAR) de Pensilvania, según cuenta Space.com. Esta es la clásica prueba que todo el mundo conoce y que se usa para ver cómo va a responder una persona al espacio. El giro de la centrifugadora fue «impresionante», comentó Proctor. «Todo es impresionante. Sólo voy a decir eso».

Tras la centrifugación, los astronautas fueron a hacer un paseo bastante peligroso. Y es que subieron la ladera del Monte Rainier en Washington hasta un campamento base que se encuentra a miles de metros sobre el nivel del mar. «Las excursiones de este tipo son una tradición y una parte importante del entrenamiento de las tripulaciones de astronautas antes de sus misiones», indica el medio. Este tipo de pruebas les ayudar no solo a superar obstáculos sino, además, a hacer que la tripulación se convierta en un equipo y se conozcan mejor.

El siguiente reto para la tripulación ya se lo han encontrado en las instalaciones de SpaceX en Hawthorne, California. Allí Proctor, por ejemplo, está aprendiendo todo lo necesario sobre la Crew Dragon. Otros de los próximos entrenamientos incluyen pilotaje de aviones a reacción.

La misión Inspiration4

Esta primera misión completamente civil al espacio durará hasta cinco días. Ese tiempo lo pasarán en la cápsula Crew Dragon de la compañía aeroespacial y orbitarán la Tierra cada 90 minutos en una «ruta de vuelo personalizada», según ha informado SpaceX. «Los parámetros de la misión dependen de Jared», comentó Musk tal y como recogió The Verge. La misión podría durar entre dos y cuatro días, «pero si quieres quedarte más tiempo, también está bien», agregó.

Tras varios días surcando el espacio, la tripulación reingresará en la atmósfera de la Tierra y aterrizará en el agua, frente a la costa de Florida, según el comunicado de prensa en el que SpaceX anunciaba la misión Inspiration4.

En definitiva, la primera misión solo de civiles de SpaceX ya se está entrenando y muy pronto veremos el lanzamiento de la cápsula Dragon para este vuelo de varios días.

Fuente: hipertextual.com