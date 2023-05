¿Algún día podremos viajar en el tiempo? Es posible, aunque con una condición

Todos hemos soñado con la idea de viajar en el tiempo, así sea solo para enmendar un error cometido en el pasado. Si bien estas fantasías nacieron gracias a las películas de ciencia ficción, los científicos no descartan la posibilidad de realizar saltos cronológicos en el futuro. De hecho, las leyes de la física apoyan los viajes en el tiempo.

De acuerdo con la teoría especial de la relatividad de Einstein, el flujo del tiempo depende de qué tan rápido te muevas: cuanto más rápido viajas, más lentos pasan los segundos. Y de acuerdo con la teoría general de la relatividad de Einstein, la gravedad también afecta a los relojes: cuanto más fuerte es la gravedad cercana, más lento pasa el tiempo.

Estas dinámicas espacio-temporales ocurren a diario en el espacio, cerca de cuerpos masivos como las estrellas de neutrones o los agujeros negros. Aunque es un efecto pequeño, se podría percibir si una persona llegara al borde de un agujero negro. Para ella solo pasarían unas pocas horas mientras que para alguien en la Tierra pasarían 1.000 años. Así que, si la persona que estaba cerca del agujero negro regresara a este planeta, efectivamente habría viajado al futuro.

Tomando esto en cuenta, viajar en el tiempo al futuro es posible y hasta sencillo para los científicos. El problema está en los viajes al pasado.

Por qué no hay viajeros en el tiempo

Desde 1920, los científicos han ideado máquinas para viajar en el tiempo y técnicas para resolver las paradojas como la curva temporal cerrada. Es decir, un fenómeno que describe la trayectoria de un observador hipotético que, mientras viaja siempre hacia adelante en el tiempo, en algún momento se encuentra en el mismo lugar y tiempo en el que comenzó, creando así un bucle.

No obstante, en los años noventa los expertos descubrieron que había un limitante en todas sus opciones: la masa negativa.

La mayoría de los modelos propuestos para viajar en el tiempo requieren masa negativa y, por lo tanto, energía negativa. Si estas palabras te resultan familiares es porque hemos hablado en varios artículos sobre estos conceptos hipotéticos. En teoría, así como una carga eléctrica puede ser positiva o negativa, también debería haber una masa positiva y negativa. Sin embargo, todavía no se ha encontrado un ejemplo de masa negativa.

¿Es por eso que no hemos viajado al pasado? Sí, desde el punto de vista de la física cuántica. Después de todo, es poco probable que exista materia con masa negativa en la Tierra. En consecuencia, no tenemos el combustible necesario para operar una máquina del tiempo o mantener abierto un agujero de gusano, el túnel espacio-tiempo que conecta un punto del cosmos con otro.

“Sin masa negativa, la gravedad haría que este túnel colapsara por un exceso en la masa o energía positiva que quiere atravesarlo”.

Caroline Mallary, científica en la Universidad de Massachusetts Dartmouth

¿Y si se cambiara la masa negativa por otra cosa?

En la década de los 2000, un par de científicos crearon una máquina del tiempo teórica que no requería masa negativa. En su lugar se utilizaba la materia regular de dos carros en paralelo porque, en teoría, si dejaba uno estacionado y se aceleraba el otro, se formaría una curva temporal entre ellos.

¿Qué pasó con esta máquina del tiempo? Lo que estás suponiendo, no funcionó. No por la falta de materia negativa sino más bien porque no había singularidad. En pocas palabras, la densidad entre los dos carros no era infinita como la de un agujero negro.

De igual forma, otros experimentos que buscaban crear agujeros de gusano en los laboratorios terminaron siendo un fracaso debido, nuevamente, a una molesta masa y energía negativas.

Si somos algo perspicaces, notaremos cuál es el problema aquí. No es solo que no sabemos cómo hacer máquinas para viajar en el tiempo, es también el hecho de que no podemos reproducir este fenómeno sin masa negativa.

“Casi parece que hay una agencia de protección de la cronología, que evita la aparición de curvas temporales cerradas y, por lo tanto, hace que el universo sea seguro para los historiadores”.

Stephen Hawking

Necesitamos esta materia exótica para retroceder al pasado, pero nadie sabe dónde está o si existe siquiera. Y hasta ahora, ningún viajero del tiempo ha venido a contarnos al respecto. Así que no sabemos con exactitud cuándo se podría viajar en el tiempo, solo podemos asegurar que es posible.

Fuente: tekcrispy.com