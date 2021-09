7 cosas que puedes hacer para mejorar tu amor propio

Algunas prácticas que puedes implementar desde hoy para aumentar tu amor propio

El amor propio va mucho más allá de darte un día de spa y comer tu postre favorito. Amarte es un proceso, y no siempre es lineal. Habrá días en los que amarte será más fácil que otros. Lo importante es saberte merecedor y suficiente siempre, y sentirte pleno con lo que eres y tienes hoy.

Trabajar en nosotros mismos y aprendernos a querer toma tiempo y esfuerzo. Y es que lograr el bienestar requiere de ganas. A continuación, te daremos algunas ideas para mejorar tu amor propio y reconectar contigo mismo. Recuerda que eres único e irrepetible y mereces sentirte bien.

Practica el cuidado personal

Cuando nos sentimos tristes, enojados, ansiosos o simplemente mal, es muy fácil descuidar nuestro aspecto personal. Optamos por no bañarnos, estar todo el día en pijamas, no hacer ejercicio, comer mal, dormir mal, etc. Procura arreglarte todos los días y nutrirte en todos los sentidos. Verte bien es el primer paso para sentirte bien.

Háblate bonito y súbete la autoestima

¿Qué es la autoestima? Se trata de las percepciones, sentimientos y evaluaciones hacia uno mismo. Ten en cuenta que reflejas lo que piensas de ti, y muy probablemente las personas lo piensen también. Así que mírate diario en el espejo y reconócete todo lo bueno. No tiene que ser físico, puedes hablar de tus talentos, habilidades, inteligencia emocional, virtudes, etc.

Perdónate

Todos hemos cometido errores. Así como perdonamos a los demás y no somos tan duros con ellos, también deberías aprender a perdonarte por todo aquello que no te gustó hacer. Recuerda que el hubiera no existe y de los errores se aprende. Abrázate y reconoce que era lo mejor que podías hacer en el momento.

Establece límites

Cuando te encuentres en una disyuntiva, discusión, momento incómodo o simplemente quieres decir “no”, ¡hazlo! Piensa qué haría una persona que se ama en esa situación. Poner límites a los demás nos ayuda a mejorar nuestras relaciones. Para empezar a saber en qué aspectos de tu vida debes establecer límites. Una buena idea buscar ayuda psicológica en línea.

Date permiso de sentir

Vuélvete consciente de tus emociones y sentimientos y déjalos salir. No suprimas nada ni te quedes con las ganas de haber dicho algo. Cómo te sientes es válido. Por ejemplo, si acabas de pasar por una ruptura amorosa y tienes que llorar, llora. Solo no te estanques en la emoción y cuando esta acabe, pon manos a la obra.

Reconoce tus logros

Muchas personas piensan que contarle sus logros a los demás sería presumir, y optan por ser modestos. Pero la realidad es que compartir nuestras victorias, por más pequeñas que sean, es una forma de amarnos. Cuéntales a otros sobre tu ascenso en el trabajo, tu nuevo novio o el hecho de que hoy horneaste un rico pastel. Y sobre todo, cuéntatelo a ti y felicítate.

Consiéntete

Date un respiro de la vida ajetreada y date el gusto de vez en cuando. Puede ser desde ver tu película romántica favorita hasta salir con tus amigos. Haz las cosas que te hagan sentir bien sin sentirte culpable o poco productivo. Te mereces un descanso.

¿Qué otra idea se te ocurre para poner en práctica tu amor propio? ¡Eres hermoso por dentro y por fuera! Nunca lo olvides.