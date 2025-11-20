3I/ATLAS: Revelan que la NASA posee fotos que muestran verdadera naturaleza de objeto interestelar

La NASA podría tener fotos que cambien la historia de la humanidad por contener información sobre el cometa 3I/ATLAS

En plena efervescencia dentro de la ciencia, el cometa interestelar 3I/ATLAS vuelve a colocarse en el centro de la conversación. Este visitante procedente de fuera del Sistema Solar, catalogado por especialistas como un objeto del tamaño de Manhattan, ha desconcertado a la comunidad científica desde que cruzó la órbita de Marte.

Su comportamiento anómalo, su anti-cola orientada hacia el Sol y su composición inusual siguen alimentando debates y análisis en laboratorios y observatorios. La ciencia considera al 3I/ATLAS un caso excepcional, lo que explica el enorme interés en obtener imágenes más precisas. Durante los primeros días de octubre, el orbitador Mars Reconnaissance Orbiter capturó fotografías detalladas del cometa, pero la publicación de estas imágenes quedó detenida temporalmente por el cierre del gobierno estadounidense.

Este retraso generó especulaciones e inquietud en distintos sectores de la ciencia, especialmente porque el 3I/ATLAS sigue mostrando características que no coinciden con las de un cometa común. Ahora, con la reactivación de operaciones, la NASA se prepara para liberar el material pendiente.

La NASA posee imágenes que podrían revelar el verdadero origen del 3I/ATLAS

De acuerdo con fuentes internas, la agencia está a punto de difundir las fotografías de alta resolución captadas por la cámara HiRISE, consideradas las más nítidas jamás obtenidas del cometa 3I/ATLAS. La ciencia espera que estas imágenes permitan observar detalles clave del núcleo, su estructura y posibles patrones de actividad.

Estas tomas superan en calidad a las capturadas por el Hubble, lo que abre la posibilidad de obtener datos inéditos sobre el comportamiento del 3I/ATLAS. Algunos especialistas señalan que estos archivos podrían acercar a la comunidad científica a un entendimiento más profundo —incluso decisivo— sobre el verdadero origen del objeto.

Mientras el cometa continúa alejándose del Sol y avanzando hacia Júpiter, las misiones Juno y JUICE seguirán monitoreando su trayectoria. La ciencia considera que el cruce de información permitirá construir un panorama mucho más preciso sobre la naturaleza del 3I/ATLAS, un visitante que ha retado las teorías tradicionales.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo publicará la NASA las imágenes del 3I/ATLAS?

En los próximos días, según fuentes internas.

¿Por qué estas imágenes son importantes para la ciencia?

Porque podrían mostrar detalles del núcleo y revelar información sobre su origen.

¿El cometa 3I/ATLAS representa algún peligro?

No. Su trayectoria no intersecta con la Tierra.

Fuente: heraldobinario.com.mx