Los mejores productos tecnológicos para 2020

El mes pasado se llevó a cabo el mayor evento anual de la tecnología de consumo. Durante la más reciente edición de CES, numerosas empresas tecnológicas presentaron alrededor de 20,000 productos nuevos. Hubo televisores, dispositivos de audio, smartphones, artículos para hogares inteligentes, automóviles, computadoras, equipos portátiles, dispositivos de salud y bienestar, electrodomésticos, drones.

Y eso nada más en el segmento de hardware, ya que también destacaron los servicios de última generación y los productos de software de base IA, RA, 5G y demás acrónimos.

Como siempre, la mayor atención se centró en deslumbrantes exhibiciones futuristas de productos más conceptuales que realistas. Sin embargo, lo que más interesó a los asistentes fueron los artículos que podrán comprar muy pronto; es decir, productos innovadores —¡geniales!— que prometen mejorar sus vidas dentro de unos pocos meses.

Concluido el evento, llega la hora de anunciar lo mejor de esos ofrecimientos. Estos son los 12 productos más sobresalientes que saldrán a la venta durante el presente año; y también una “mención honorífica” que podremos experimentar este verano.

1 Phonak Virto Black: dispositivo para sordera y auricular

A causa del estigma que conllevan, más de 40 por ciento de quienes tienen problemas de audición se abstienen de usar audífonos médicos. No obstante, la creciente popularidad de los Airpods y otros auriculares, aunada a los adelantos en microprocesadores y micrófonos, ha dado origen a nuevas opciones atractivas para quienes padecen de hipoacusia. Un caso específico: el Virto Black, de Phonak.

Estos dispositivos parecen auriculares, pero en realidad son aparatos de calidad médica y alto rendimiento que se adaptan automáticamente al entorno, y pueden sincronizarse con smartphones y otros dispositivos bluetooth. Además de responder llamadas y reproducir música, Virto Black es compatible con la tecnología Marvel de Phonak, por lo que se conecta con micrófonos remotos colocados estratégicamente en ambientes ruidosos, de manera que el usuario puede escuchar lo que dice su interlocutor, incluso desde el extremo opuesto de una habitación.

Disponibilidad: febrero.

Precio: 6,000 dólares.

2 Lenovo Thinkpad X1 Fold: la primera PC plegable

Es una laptop. No, es una tableta. Tampoco. Es una mini PC de escritorio. De hecho, esta computadora plegable es las tres cosas y más, gracias a la primera pantalla OLED de 13.3 pulgadas que literalmente se dobla. El dispositivo de 1 kilogramo se pliega para usarlo como tableta, pero si lo combinas con el teclado bluetooth (incluido) y el soporte opcional (24 dólares), se transforma en una computadora de escritorio “todo en uno”.

Dóblala por las bisagras que se encuentran hacia el centro, usa una mitad para adherir el teclado (que también funciona como cargador inalámbrico) y listo. Tienes una laptop. Retira el teclado y usa el dispositivo como una tableta con dos pantallas; puedes hacer anotaciones en una mitad mientras miras una presentación en la otra. Después, guarda la unidad en su estuche de cuero flexible. Ya que está optimizada para 5G, es ideal para hacer lo que se te ocurra, desde videoconferencias hasta mirar televisión y jugar.

Disponibilidad: verano de 2020.

Precio: 2,500 dólares.

3 Cleer Audio Crescent : altavoz inalámbrico que cambia el sonido

Abundan los altavoces inteligentes que ofrecen un sonido de alta calidad, pero el Cleer Audio Crescent (con wifi y bluetooth) destaca por sus impresionantes modalidades de sonido. Prueba su configuración estéreo en gran angular para disfrutar de un sonido digno de salas de concierto; y con el modo “room filling” [llenado de el salón], distribuirás el audio en toda la habitación de manera muy equilibrada. Pero lo más genial es su modo de “3D inmersivo”. El dispositivo utiliza una tecnología radial que envía el sonido en todas direcciones, y como no hace falta que el audio rebote contra las paredes o el techo, la experiencia auditiva es tan satisfactoria en la terraza del jardín como en tu sala de sonido del sótano. La cereza del pastel es la carcasa en media luna, hecha con acero y aluminio.

Disponibilidad: agosto de 2020.

Precio: 600 dólares.

4 Fisker Ocean: la SUV más verde

Casi todos los fabricantes de autos que participaron en el CES exhibieron vehículos conceptuales con tecnologías que jamás verán la luz del día. Pero el Fisker Ocean, que debutó en la feria como un prototipo funcional, entrará en producción el próximo año. En su apuesta por la sostenibilidad, esta SUV de lujo y totalmente eléctrica incluye tapetes producidos con botellas de plástico y redes de pesca recicladas, molduras de gamuza ecológica hecha con camisetas recicladas, y superficies protectoras de caucho reciclado. El automóvil recorrerá 480 kilómetros con una sola carga, mientras que el techo de paneles solares agregará otros 1,600 kilómetros anuales de energía gratuita. Y, además, es un vehículo divertido: su modalidad “California” abre todas las ventanas (incluidos el parabrisas trasero y el techo solar), dándote la sensación de un convertible.

Disponibilidad: Reserva ahora con 250 dólares. Entrega de los primeros vehículos en 2022.

Precio: 30,000 dólares.

5 Withings ScanWatch: un clásico con inteligencia vanguardista

A diferencia de otros dispositivos de pulsera para rastrear la salud, Withings ScanWatch luce como un reloj lujoso, con una esfera tradicional que integra mini-OLED para desplegar información de pasos, mensajes y alertas de salud. Su elegancia oculta potentes características para monitoreo de salud, como sensores que identifican los latidos cardiacos irregulares de la fibrilación auricular, EEG a demanda, y detección de apnea del sueño.

También registra calorías, frecuencia cardiaca y distancias recorridas durante el ejercicio, datos que puedes visualizar, administrar y archivar en la aplicación acompañante para mostrarlos a tu médico o entrenador físico.

Disponibilidad: junio de 2020.

Precio: 249 dólares.

6 CookingPal Julia: asistente que escucha, ve y cocina

Las estufas eléctricas “todo en uno” son muy populares en todo el mundo, menos en Estados Unidos. Con aspecto de licuadora o procesadores de alimentos, estos electrodomésticos suelen ocuparse de todo, desde pesar, picar y mezclar hasta cocinar al vapor, todo en un mismo recipiente que ofrece instrucciones paso a paso y en tiempo real cuando hace falta intervención humana. CookingPal Julia hace todo eso. Y más: es el primer asistente de cocina con una tableta Android que responde a la voz.

Elige entre los centenares de recetas de su base de datos o dirige la cámara de la tableta a la comida que tienes en la alacena: el dispositivo identificará lo que hay, sugerirá recetas y proporcionará información nutricional.

Disponibilidad: septiembre de 2020.

Precio: 1,000 dólares.

7 Celestron Starsense Explorer: telescopio y guía turísticos

Una propuesta irresistible para astrónomos aficionados y amantes de las estrellas: disfruta de un observatorio profesional en un telescopio que cuesta menos de 500 dólares. Basta que instales la app Starsense Explorer en tu teléfono inteligente. Después, ábrela y monta el dispositivo en el conector del telescopio. Tu celular sincronizado mostrará una versión RA (realidad aumentada) de lo que enfoca el visor, y la función “sky recognition” (basado en inteligencia artificial) identificará las constelaciones y estrellas en tiempo real, ofreciendo información adicional sobre lo que observas gracias a su base de datos interactiva. La aplicación también genera una lista de las estrellas visibles en ese momento, y te ayuda a dirigir el telescopio hacia esos objetivos. Lo mejor de todo es que el aparato no requiere de conexión inalámbrica, de modo que puedes contemplar las estrellas en cualquier parte donde el cielo nocturno esté más despejado. Casi siempre, en medio de la nada.

Disponibilidad: inmediata.

Precio: 180 – 400 dólares.

8 Samsung Sero: el televisor de la era TikTok

Sería fabuloso ver tus Instagram Stories o videos Snapchat o TikTok como si estuvieras en el cine. El problema es que el video vertical resulta horrible cuando aparecen las barras negras del modo paisaje del televisor. La jugada cambió el año pasado, cuando Samsung presentó en Corea su televisor Sero 4K, con pantalla QLED de 43 pulgadas. Sincronízalo con cualquier celular Android y la visualización rotará automáticamente de retrato a paisaje, dependiendo de lo que estés mirando (por lo pronto, los usuarios de iPhone tendrán que usar el control remoto).

La mitad inferior de la base del televisor alberga un sistema de sonido de 4.1 canales y 60 vatios. Tal vez Sero te parezca un poco artificioso, pero no deja de ser genial para mantener la relevancia del televisor en una era en que la visualización móvil es la regla.

Disponibilidad: segundo semestre de 2020.

Precio: 1,600 dólares.

9 Lavadora/secadora LG ThinQ, con AI DD: lava y seca con aire

Hasta ahora, las lavadoras inteligentes solo han permitido encender y apagar la máquina con el teléfono móvil. La nueva ThinQ de LG señala el inicio de una nueva generación plagada de sensores y algoritmos que detectan volumen, peso y tipos de telas que componen una carga, todo lo cual optimiza la combinación de movimientos del ciclo de lavado y conduce a mejores resultados.

Un dispensador inteligente suelta, en automático, la cantidad precisa de detergente y suavizante en momentos estratégicos. Esto reduce la acumulación de espuma, los enjuagues adicionales y hasta problemas de irritación cutánea, al tiempo que ahorras energía y dinero, y prolongas la vida de tus prendas.

Mientras tanto, la lavadora se comunica con la secadora acompañante para que seleccione el ciclo más adecuado para la carga lavada, y emite una alerta si usas demasiado detergente o cuando la unidad requiere de mantenimiento.

Disponibilidad: verano de 2020.

Precio: por determinar.

10 C by GE: interruptores inteligentes para cualquier hogar

El primer problema de los interruptores para hogares inteligentes es que, a fin de funcionar, requieren de un cable de tierra o su propio concentrador inteligente. El otro problema es que muchas casas construidas antes de la década de 1980 no tienen cableado de tierra, en tanto que los concentradores son costosos y de instalación complicada. La línea C by GE, que ya produce bombillas inteligentes que no necesitan concentradores independientes, acaba de introducir los primeros atenuadores [dimmers] e interruptores inteligentes que no requieren de un concentrador inteligente.

Esto significa que puedes encenderlos y apagarlos con la voz o de manera remota y, además, te permiten determinar horarios; todo, mediante Alexa, Google Assistant o la app C by GE. Y dado que no requieren de cableado de tierra, esos interruptores y atenuadores pueden funcionar tanto en casas viejas como nuevas.

Disponibilidad: marzo de 2020.

Precio: 30 – 50 dólares.

11 Insta360 ONE R: una cámara de acción para todos

Las cámaras de acción tipo GoPro vienen en dos variedades: las que capturan imágenes fijas y videos 4K, y las que captan todo en 360 grados. Los influencers de redes sociales y los videógrafos más aventurados no tienen inconveniente en cargar con montones de cámaras, pero los simples mortales no opinamos lo mismo. La solución: vuélvete modular con Insta360 ONE R. Esta cámara de acción adaptativa brinda distintas modalidades para diferentes situaciones. Asimismo, integra algoritmos de visualización que permiten rastrear personas, objetos y escenas específicas, tanto en tiempo real como durante la edición, lo que significa que puedes “ir al grano” cuando vayas a revisar horas de grabaciones en 360 grados.

Por si fuera poco, cuenta con una función FlashCut genial, la cual edita la filmación de manera automática a partir del tema que elijas, como comida, mascotas, deportes y viajes.

Disponibilidad: inmediata.

Precio: 300 dólares.

12 Delta Parallel Reality: la pantalla de vuelos del futuro

Desarrollada en colaboración con Misapplied Sciences, esta nueva tecnología de Delta Airlines permite que 100 personas vean información de viaje personalizada en una pantalla del aeropuerto (puertas de embarque específicas, retrasos de salida, localización del Sky Club). Y todo, simultáneamente y en el idioma que elija cada usuario. Parallel Reality será un servicio opcional a partir de este verano, cuando sea lanzado en el aeropuerto de la ciudad de Detroit. El sistema no utiliza reconocimiento facial para identificar a los viajeros. Lo que usa es una cámara que capta a las personas que escanean sus pases de abordar, las identifica como manchas anónimas con identidades igualmente anónimas, y después sigue a los usuarios a todas partes para que puedan activar sus visualizaciones personalizadas. No temas por tu privacidad: todos los datos se borran tan pronto como sales de la zona Parallel Reality.

Disponibilidad: verano de 2020.

13 Hydraloop: salva el plantea con cada descarga

Casi todos los inodoros eliminan los desechos con agua perfectamente potable. Hay varios sistemas que reciclan y reutilizan el agua en inodoros o para regar el jardín, pero tienen el inconveniente de ser voluminosos y costosos, además de que requieren de mucho mantenimiento (a fin de cuentas, hay que limpiar los filtros). Nada de esto sucede con Hydraloop, un dispositivo de autolimpieza que se conecta con la tubería de tu casa para reciclar el agua. Gracias a sus seis modalidades de limpieza —ninguna de ellas química o de filtros—, la unidad recoge automáticamente el agua con que te bañas o lavas la ropa, y la recicla para descargar inodoros, regar prados, rellenar la piscina y… volver a lavar la ropa. Hydraloop puede ahorrar hasta 85 por ciento de tu consumo total de agua, y al mismo tiempo reduce el consumo de energía.

Disponibilidad: segundo semestre de 2020.

Precio: 4,000 dólares.

