Crean concreto flexible hecho de materiales de desecho

El hormigón es el material de construcción más utilizado en el mundo gracias a su notable resistencia, pero no resiste bien la flexión. Ahora, investigadores de la Universidad de Swinburne, Australia, desarrollaron un nuevo tipo de concreto que no solo se puede doblar mejor, sino que no requiere cemento para fabricar, lo que reduce su huella ambiental.

Ecológico y flexible

Al ofrecer una solución más ecológica al cemento, incorpora productos de desecho industrial, como las cenizas volantes, un subproducto de las centrales eléctricas de carbón.

Además, su producción requiere aproximadamente un 36% menos de energía y emite hasta un 76% menos de dióxido de carbono en comparación con el concreto flexible convencional hecho de cemento, informó el investigador del proyecto, el Dr. Behzad Nematollahi.

Por otra parte, el material puede doblarse bajo carga, lo que lo hace adecuado para la construcción en zonas de terremotos donde la naturaleza frágil del concreto convencional a menudo conduce al colapso.

Agregó: “De hecho, es el segundo material más consumido por los seres humanos después del agua, por lo que su calidad tiene un efecto masivo en la capacidad de recuperación de nuestra infraestructura, como edificios, puentes y túneles”.

Otro punto a resaltar es, la inclusión de fibras poliméricas cortas que le permite sostener múltiples grietas del tamaño de un cabello cuando se tensa o dobla y no se rompe en pedazos.

En efecto, es capaz de doblarse cuando se le aplica fuerza, lo que significa que es mucho más probable que los edificios construidos con él permanezcan intactos durante terremotos, huracanes, impactos de proyectiles y explosiones.

El hormigón tradicional tiene una gran huella de carbono debido a la calcinación de la piedra caliza para producir su ingrediente clave, el cemento, que lo mantiene unido.

La investigación se publicó en la revista Construction and Building Materials. El concreto flexible se pone a prueba en el siguiente video.

Fuente: muy interesante.com