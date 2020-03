Así es la mexicana geofísica que apoya con activismo a las mujeres

La EXATEC Adriana Ramírez lidera proyectos de exploración de hidrocarburos a nivel mundial y a la par apoya la lucha contra el acoso a las mujeres

Geofísica de profesión y activista por decisión: ella es Adriana Ramírez, una de las ganadoras del Premio a la Trayectoria EXATEC 2020.

La egresada de Ingeniería Física Industrial del Tec de Monterrey recibió esta distinción por su liderazgo en proyectos de exploración de hidrocarburos en diversos países.

“Muchas veces he sido la única mujer en la junta, en la conferencia o en el equipo de trabajo. Como científica y como profesional he sido una mujer en un mundo dominado por el género opuesto”, compartió a CONECTA.

Su lucha no ha sido sólo al abrirse paso en esa industria, sino que también ha alzado la voz para erradicar el acoso sexual contra las mujeres.

“(Como profesional) estás hablando de un nivel en el que no esperas que haya sexismo, acoso sexual o faltas de respeto; sin embargo, también lo viví y me hizo decidir que iba hacer algo”, externó la EXATEC.

Al crear la página de Facebook “STOP before I say NO” ha logrado apoyar a más de 2 mil personas.

Ser mujer en una industria de hombres

Cuando era niña Adriana le dijo a su papá que quería ser presidenta; él le respondió que, si se esforzaba, podría lograr cualquier cosa.

Hoy, con 41 años de edad, recuerda que, gracias a esa enseñanza de su padre nunca se cuestionó si podía hacer algo o no, pues considera que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades.

Así, su gusto por las matemáticas la llevó a estudiar una Ingeniería en Física en el Tec, una carrera en la que sus compañeros en su mayoría eran hombres, algo que se repetiría en su vida profesional.

“Hace 19 años me gradué de Ingeniería en Física. Fuimos 15 graduados y sólo dos mujeres, en mis estudios de doctorado (en la Universidad de Houston) éramos dos mujeres también.

Destaca que, a pesar de ello, con el apoyo de hombres como su director de carrera en el Tec, Hugo Alarcón, y su profesor y mentor en el doctorado, Arthur Weglein, logró forjar su carrera.

En el ámbito profesional Adriana ha colaborado con proyectos para la exploración de hidrocarburos en países como Estados Unidos, Reino Unido y Noruega.

Actualmente es presidenta del Capitulo Europeo del Comité Consultivo Regional de la Sociedad de Geofísicos de Exploración y es parte del comité de mujeres de ese organismo.

Es responsable de proyectos de investigación y también ha desarrollado a al menos 4 patentes para la mejora en el proceso y tecnologías de geofísica de exploración.

Su lucha contra el acoso en la industria

Durante su mensaje al recibir el Premio a la Trayectoria EXATEC -en el marco de la Reunión de Consejeros 2020 del Tecnológico de Monterrey-, la egresada compartió que también ha vivido momentos difíciles.

El más complicado, comenta, fue ser víctima agresiones verbales y de acoso sexual mientras trabajaba en la industria; algo que creía había dejado atrás.

“Desde niña cuando crecí en México (sufrí acoso); tenía nueve años la primera vez que alguien me gritó cosas sobre mi cuerpo. Era una niña, no entendía lo que me gritaban, pero me hacían sentir mal.

Ya como profesional también se enfrentó a comentarios ofensivos; en un principio temió perder credibilidad y oportunidades, pero decidió reportar las agresiones.

“Un día abrí los ojos, yo no era la única. Si no hablaba, quizás, la siguiente generación viviría situaciones semejantes.

“Hubo una investigación. Mi testimonio se convirtió en un alegato, mi integridad y mi reputación fueron cuestionadas; el resultado fue a mi favor, (pero) el proceso fue desgastante física y mentalmente”, recuerda.

Su faceta como activista

Tras darse cuenta que alzando la voz podría generar un cambio, Adriana comenzó una lucha por fomentar cambios en el código de conducta en la industria, se convirtió en activista.

“Decidí cambiar de actitud y en vez de ser víctima ser una activista”, agrega, “la única manera de no ser la víctima cuando lo eres, es luchar en contra de lo que acabas de ser víctima y volverte activista”.

Creó una página en Facebook para compartir ideas y mensajes en contra del acoso sexual llamada “STOP before I say NO” (Detente antes de que diga no).

A través de ella ha apoyado a cerca de 2 mil usuarios, mujeres e incluso hombres; también, desde esa plataforma impulsó el movimiento Me Too para denunciar agresiones sexuales.

“Después de que empecé a hacer activismo hubo personas que se acercaron para hablar conmigo, conocidas e incluso desconocidas.

“Personas que estaban en una situación de acoso sexual en el trabajo; la página me permitió ayudarlas y conocer muchísimas historias”, explica la ingeniera.

También ha participado en marchas, actividades e iniciativas a favor de los derechos de la mujer a través de las organizaciones de las que forma parte en la industria.

La física le ayuda a entender el mundo

Desde que era estudiante, Adriana tuvo una habilidad nata para las matemáticas, y, aunque también tuvo acercamientos con la literatura y las artes, fue la física su más grande pasión.

“Cuando estudiaba en la PrepaTec campus Estado de México, me llamaba mucho la atención la forma como uno de mis profesores daba clase y explicaba física.

“Era una manera de utilizar matemáticas para tratar de explicar el mundo. En aquel entonces incluso leí el libro Breve historia del tiempo de Stephen Hawking”, recuerda la EXATEC.

Luego de terminar la Ingeniería en Física en el Tec, hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Houston y eventualmente encontró trabajo en la industria energética, especializándose en la geofísica.

A lo largo de su carrera, la ingeniera mexicana ha trabajado para empresas internacionales en el ramo energético, como Schlumberger WesternGeco, PGS, Statoil, Equinor y TGS.

Su trabajo es llevar a cabo experimentos que duran hasta un año en zonas marinas para crear mapas que faciliten la búsqueda de diferentes tipos de hidrocarburos.

Para ello utiliza ecuaciones matemáticas y tecnologías de análisis sísmico que sirven para crear imágenes tridimensionales del subsuelo.

“Es una industria fascinante porque me permite hacer investigación fundamental y además aplicarla; tu puedes escribir tus ecuaciones y tu teoría, aplicarla de inmediato y saber si realmente funciona”, consideró.

